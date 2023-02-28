"برنامج مالي شامل".. مسرور بارزاني يطلق مبادرة "حسابي" للموظفين والمتقاعدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء عن اطلاق مبادرة "حسابي" للموظفين والمتقاعدين.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أُطلقت اليوم مبادرة #حسابي، وهي عبارة عن برنامج مالي شامل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين".

وفي تسجيل مصور، ذكر مسرور بارزاني أن أولى خطوات مبادرة حسابي قد بدأت بالفعل، لافتاً إلى أن الموظفين سيتسلمون رواتبهم إلكترونياً.

ئەمڕۆ دەستپێشخەریی #هەژماری_من دەست پێدەکات، کە بەرنامەیەکی گشتگیری داراییە بۆ فەرمانبەرانی کەرتی گشتی و خانەنشینان. pic.twitter.com/Cc9tM0YuKe — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 28, 2023

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر فقط على توزيع الرواتب، بل يشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية ضمن مسيرة إنعاش كوردستان.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى مشاركة نحو مليون موظف في هذه المبادرة، مشدداً على أن إقليم كوردستان لديه كل مقومات الازدهار الاقتصادي.

يتبع..