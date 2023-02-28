اقتصاد

"برنامج مالي شامل".. مسرور بارزاني يطلق مبادرة "حسابي" للموظفين والمتقاعدين

"الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر فقط على توزيع الرواتب"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني رواتب حسابي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء عن اطلاق مبادرة "حسابي" للموظفين والمتقاعدين.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أُطلقت اليوم مبادرة #حسابي، وهي عبارة عن برنامج مالي شامل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين".

وفي تسجيل مصور، ذكر مسرور بارزاني أن أولى خطوات مبادرة حسابي قد بدأت بالفعل، لافتاً إلى أن الموظفين سيتسلمون رواتبهم إلكترونياً.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة لا يقتصر فقط على توزيع الرواتب، بل يشمل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية ضمن مسيرة إنعاش كوردستان.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى مشاركة نحو مليون موظف في هذه المبادرة، مشدداً على أن إقليم كوردستان لديه كل مقومات الازدهار الاقتصادي.

يتبع..

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