الأعرجي واللورد طارق أحمد يبحثان ملف مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، ملف مخيم الهول وأهمية مساعدة المجتمع الدولي لتفكيكه.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقته كوردستان 24، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه مساء اليوم الثلاثاء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، بحضور السفير البريطاني في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد، استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وتابع "كما جرى بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري وأهمية مساعدة المجتمع الدولي لتفكيك المخيم وإنهاء هذا الملف المهم والحساس، وإعادة الدول لرعاياها من المخيم".

وأكد الأعرجي أن "العراق يعد المملكة المتحدة شريكاً في مواجهة الإرهاب، ولابد من مواصلة التعاون والشراكة والدعم في مجال مكافحة الإرهاب، تحقيقاً لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق يقع في منطقة مُهمة جداً، وأن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على خلق توازن في العلاقات والمصالح المُشتركة مع الدول".

وبين أن "هنالك تحديات مُختلفة"، مؤكداً أن "حكومة السوداني تعمل وفق مبدأ الحوار والدبلوماسية، لحل الخلافات في المنطقة والعالم".

وشدد الأعرجي على "ضرورة العمل على التهدئة في المنطقة"، مؤكداً أن "العراق قادر على لعب هذا الدور"، لافتاً إلى أنه "لايمكن للمنطقة المضي بالتقدم واستدامة التنمية من دون عراق مستقر".

من جانبه أعرب اللورد طارق أحمد "عن استمرار بلاده بالتعاون مع العراق ودعمه في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات وتبادل الخبرات".