الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يجتمعان غداً على مستوى مؤسستيهما الانتخابيتين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجتمع المؤسستان الانتخابيتان التابعتان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غد السبت لبحث جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

وقال مسؤول القسم القانوني في مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي هاوار محمد لكوردستان 24، إن المباحثات ستتركز يوم غد على مقاعد الكوتا ووضع آلية لتعديل قانون الانتخابات وزيارة القوى السياسية الأخرى.

وأضاف محمد أن الاجتماع الأخير للمؤسستين خلص إلى الاتفاق على الدوائر الأربع وتوزيع المقاعد بموجب بيانات وزارة التجارية العراقية، فضلاً عن اعتماد القائمتين الانتخابيتين، واستخدام سجل الناخبين المعتمد لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية.

وبشأن مقاعد الكوتا للمكونات، قال هاوار محمد إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني متفق على أن تقرر المكونات مصيرها بنفسها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نحو 400 ألف شخص سيحق لهم التصويت هذا العام في الانتخابات الكوردستانية بعد بلوغهم السن القانونية.

وقبل يومين، قالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق للصحفيين إن الانتخابات التشريعية في الإقليم تمثل قضية وطنية تحظى بالأولوية.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في وقت سابق بأن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على أربع نقاط على مستوى مؤسساتهما الانتخابية.

وبحسب النقاط الأربع، فإن انتخابات برلمان كوردستان تجرى ضمن أربع دوائر انتخابية وفق المحافظات مع اعتماد القائمتين المفتوحة والمغلقة مناصفة، فضلاً عن توزيع عدد المقاعد في الدوائر بناء على إحصائيات وزارة التجارة الاتحادية والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية لاستخدام قائمة الناخبين المعتمدة لديها.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أكدت في مناسبات عدة على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت مناسب من هذا العام.