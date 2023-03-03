سیاسة

برلماني كوردي يتحدث عن "اتفاق تام" بين أربيل وبغداد بشأن موازنة 2023

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النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبان عزيز
النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبان عزيز
کوردستان كوردستان موازنة 2023

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب كوردي في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة عن توصل أربيل وبغداد إلى "اتفاق تام" بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبان عزيز في مقابلة مع كوردستان 24 "توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق تام إزاء مشروع قانون الموازنة لسنة 2023".

وأرجع عزيز التأخير في إقرار الموازنة الاتحادية إلى وجود "معوقات كثيرة".

وأضاف أن الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يندرج في إطار الشروط المسبقة مقابل الانضمام إلى تحالف إدارة الدولة الذي تمخضت عنه الحكومة الجديدة، وذلك من أجل حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وسبق أن أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي عن التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين أربيل وبغداد بشأن حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي في تصريح لكوردستان 24، إن حصة إقليم كوردستان في الموازنة ثُبتت بنسبة 12.67 بالمئة، بموجب الاتفاق.

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