برلين.. وفد حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع غرفة التجارة الألمانية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، مع غرفة التجارة الألمانية في برلين، وذلك في إطار أعمال المنتدى الألماني - الكوردستاني الأول.

وبشأن هذه الزيارة قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان، اليوم الجمعة، إن "وفد حكومة إقليم كوردستان يتكون من وزير التجارة كمال مسلم، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، ونائب محافظ دهوك، وعدد من أصحاب الشركات واتحادات المستثمرين والغرف التجارية في إقليم كوردستان، وذلك بهدف المشاركة في أعمال المنتدى الألماني - الكوردستاني الأول، والذي جرى في يومي الخميس والجمعة".

وأضاف خوشناو أن "وفد إقليم كوردستان التقى بأعضاء غرفة التجارة الألمانية"، مشيراً إلى أنه "جرى خلال الاجتماع وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، واستناداً لقوانين الاستثمار المعمول بها، وبهدف الاستفادة من التجربة الألمانية، مناقشة الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وإعادة الإعمار".

وأكد أن "الاجتماع ركز كذلك على تعزيز العلاقات بين الشركات والمستثمرين ورجال أعمال الجانبين"، وفي هذا الصدد شدد "وفد حكومة إقليم كوردستان على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الألمان الراغبين في الاستثمار في إقليم كوردستان".

والمنتدى الاقتصادي الاستثماري الألماني - الكوردستاني، هو مشروع رابطة الصداقة الكوردية الألمانية، تم تنظيمه بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أربيل، وهيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، ومركز الجالية الكوردستانية في برلين، وهدفه هو تعزيز العلاقات بين الشركات والمستثمرين وأصحاب الأعمال من الجانبين".

وختم محافظ أربيل أنه "من المقرر أن يصبح هذا المشروع تقليداً سنوياً بين أربيل وبرلين، وبعد منتدى برلين الأول، سيعقد منتدى أربيل الأول خلال هذا العام".