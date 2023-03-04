سیاسة

العثور على ثلاثة مقابر جماعية في سنجار

author_image مظفر مزوري
کوردستان مقابر جماعية قرية همدان قضاء سنجار الطب العدلي فحص الحمض النووي

أربيل (كوردستان24)- بحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان24، تم العثور على ثلاثة مقابر جماعية في سنجار، ويتوقع ان يكون فيها 40 جثة.

وقال مراسل كوردستان24 في سنجار اليوم السبت 3 آذار 2023 "سيتم التنقيب عن ثلاثة مقابر جماعية تعود لايام سيطرة تنظيم داعش الارهابي على المنطقة، في قرية همداني بقضاء سنجار".

وأضاف "أنه من المتوقع أن يكون في هذه المقابر أربعون جثة".

وأشار مراسل كوردستان24 الة أنه "حتى الآن تم اكتشاف 89 مقبرة جماعية في قضاء سنجار، وتم حفر 38 مقبرة جماعية وإعادة 160 من جثث المواطنين لاهاليهم".

ويذكر أنه تم إرسال خمسمائة جثة الى الطب العدلي في بغداد، لغرض إجراء فحص الحمض النووي.

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