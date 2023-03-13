السوداني يؤكد حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص حكومته على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب، بعدما صوّت مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الاتحادية العامة للاعوام 2023 و 2024 و 2025 وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له اليوم "ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان "وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للأعوام؛ 2023، و2024، 2025، وإحالته الى مجلس النوّاب".

وأوضح البيان "ان رئيس الوزراء العراقي أكد خلال الجلسة حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب".

وأشار البيان الى "أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات".

وأكد البيان أن السوداني أكد خلال الجلسة "أن هذه الخطوات قد اتخذتها الحكومة انطلاقا من ثقتها بالرؤية والمنهج الذي تحمله، وقد حددت اهدافها مسبقاً ووضعت هذه الموازنة بتفاصيلها، وسننتهي من العملية المعطلة لكل مرافق التنمية والبناء، حيث تصاب الوزارات عادة بالشلل قبل نهاية السنة المالية، الأمر الذي يعطل العمل ثم يبدأ فصل آخر لحين إقرار الموازنة الجديدة".

وتابع البيان "مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها".