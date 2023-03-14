رسمياً.. كوردستان 24 الوثائقية تبدأ بالبث مساء اليوم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تبدأ قناة كوردستان 24 الوثائقية بالبث بشكلٍ رسمي اليوم الساعة التاسعة مساءً، على مدار 24 ساعة.

وستبث كوردستان 24 الوثائقية عبر (MyTv Plus، Mix Media، Istar، Family box، HD box).

وكان مدير قسم الأفلام الوثائقية في قناة كوردستان 24، سَرْوَر محي الدين، أعلن منتصف يناير كانون الثاني الماضي، بدء بث قناة كوردستان المحلية الوثائقية الجديدة مع بداية بدء الموسم الجديد لقناة كوردستان 24 وبواقع 24 ساعة وبشكل متواصل.

وقال: "تم جمع عدد كبير من الأفلام الوثائقية التي أنتجت حول الشعب الكوردي وتاريخ الكورد، ولدينا أرشيف كبير من الأفلام الكوردية الوثائقية".

وأضاف: "هناك فراغ كبير واضح للمواد السينمائية بشكلٍ عام والأفلام الوثائقية بشكل خاص في عالم الإعلام الكوردي، لذلك أرتأينا وعن طريق فتح هذه القناة ملئ هذا الفراغ وإدخال الأفلام الوثائقية الجيدة وبجودة عالية لجميع المنازل الكوردية ".

وأكد مسؤول قسم الأفلام الوثائقية في كوردستان 24 على أهمية وتأثير هكذا نوع من الأفلام في المجتمع، خاصة في عالم الإعلام، هناك تأثير مباشر .

وأشار سَرْوَر محي الدين أن قناة كوردستان 24 الوثائقية ستكون منبراً لجميع العاملين في مجال الفيلم الوثائقي ومن يرغب بعرض أفلامه في القناة باستطاعته التواصل معنا .