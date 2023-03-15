نائب رئيس برلمان كوردستان: لم تعد هناك فرصة لعدم إجراء الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، هيمن هورامي، أنهم لا يؤيّدون تمديد الدورة الحالية للبرلمان، مؤكّداً أنه لم تعد هناك فرصة لعدم إجراء الانتخابات.

وقال هورامي، في تصريحٍ صحفي لعدة وسائل إعلام محلية، بينها كوردستان 24، اليوم الأربعاء، "أريد أن أوضّح للجميع بأننا لا نؤيّد تمديد ولاية برلمان كوردستان مرةً أخرى".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا قانونياً وسياسياً لضمان عدم تمديد فترة هذه الدورة البرلمانية، وإجراء الانتخابات خلال عام 2023 الجاري".

وأعرب نائب رئيس برلمان كوردستان، عن أمله بأن يحدّد رئيس حكومة الإقليم موعداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر مارس آذار الجاري".

داعياً في الوقت ذاته، كافة الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم إلى التوصّل لاتفاقٍ حول مسألة الانتخابات البرلمانية في كوردستان.