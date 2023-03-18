أوزبكستان تتوج بلقبها الأول في كأس آسيا للشباب على حساب العراق

أربيل (كوردستان 24)- تُوِّج منتخب أوزبكستان لكرة القدم بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على العراق بهدفٍ دون رد، على ستاد "بونيودكور" في العاصمة طشقند أمام أكثر من 40 ألف متفرّج.

وسجل رحمن نوليف هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وفشل العراق في الثأر من أوزبكستان التي أسقطته 1-0 في دور المجموعات وحل وصيفاً لها، بحسب فرانس برس.

وكان العراق المتوج باللقب خمس مرات، آخرها في العام 2000، يخوض النهائي السابع له في البطولة بعد أن أقصى اليابان بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الإضافي.

أما أوزبكستان المضيفة، فخاضت النهائي الثاني بعد عام 2008 الذي خسرته أمام الإمارات، بعد أن أقصت كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (3-1) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان العراق حلّ وصيفاً في مجموعته بأربع نقاط وراء أوزبكستان (7)، بعد فوزه على إندونيسيا 2-0، خسارته أمام أوزبكستان 0-1 ثم تعادله مع سوريا 1-1.

وفي ربع النهائي، تغلّب على إيران 1-0، فيما تغلبت أوزبكستان على أستراليا بركلات الترجيح (3-1).

ويشرف المدرب عماد محمد على المنتخب العراقي، هو الذي قاد بلاده إلى التتويج الأخير عام 2000 عندما سجل هدفي الفوز ضد اليابان في النهائي في العاصمة الإيرانية طهران (2-1).

وكان هذا النهائي الأول للعراق منذ العام 2012 الذي خسره أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

وانطلقت البطولة القارية في 1959، وتقام راهناً مرة كل سنتين، وتحمل كوريا الجنوبية الرقم القياسي مع 12 لقباً.

وقبل المباراة النهائية بساعات، حض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاعبي منتخب الشباب لمواصلة الانتصارات وإحراز اللقب، مؤكداً عبر اتصال بالفيديو تقديم كل سبل الدعم للمشاركة في كأس العالم.

وقال السوداني: "نتذكر ما حققه المنتخب الأول في خليجي 25 في البصرة (اللقب) وانعكاس ذلك الانتصار على العراقيين وكذلك الانعكاس الاقتصادي، الرياضة وكرة القدم لهما أولويات لدينا مثل أولويات الخدمات".