وزير الخارجية التركي يستقبل رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد.

وكتب جاويش أوغلو على حسابه في تويتر، "استقبلنا رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد"، مضيفاً "تلك المؤسسة التي قدمت يد العون لتركيا بعد الزلزال".

وتابع وزير الخارجية التركي "نحن مُمتنون لدعمهم وتضامنهم".

وفي 6 شباط فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية، من أولى المنظمات الإنسانية، التي وصلت فرقها الإغاثية إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا، وقدمت المساعدات للمتضررين.

وبعد الزلزال، أطلقت حكومة إقليم كوردستان حملة واسعة شملت جميع المحافظات والإدارات المستقلة لجمع مساعدات مختلفة لإغاثة المتضررين.

ومؤسسة بارزاني الخيرية، منظمة غير حكومية، غير سياسية، غير ربحية، تعمل في المجال الإنساني داخل وخارج إقليم كوردستان-العراق.

وتعد إدارة مخيمات النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات والاحتياجات للذين تعرضوا للأزمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام (الأعزاء) من أهم أعمال مؤسسة بارزاني الخيرية.

وتأسست المؤسسة عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم للملا مصطفى البارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية والمؤثر في الأمة الكوردية المعاصرة، وتتخذ من مقولته "فخرٌ للإنسان أن يكون في خدمة شعبه"، شعاراً لها.