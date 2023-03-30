أردوغان وبن زايد يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن مباحثات الزعيمين جاءت خلال اتصال هاتفي بينهما.

وأضاف البيان أن أردوغان قدم الشكر لدولة الإمارات على التضامن والدعم الذي أبدته عقب الزلزال المدمر في تركيا.

كما تبادل الزعيمان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وفق البيان ذاته.

وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لتركيا تلبية لدعوة وجهها له أردوغان، لتكون هذه الزيارة محطة رئيسية في مسيرة تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما شهدت الفترة السابقة توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، منها 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون أمنية واقتصادية وتكنولوجية.

وفي وقت سابق، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية في أبوظبي، لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تركز الاتفاقية على القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 18.9 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 40 بالمئة عن العام السابق.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن تركيا تحظى بأكثر من 3 بالمئة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين.