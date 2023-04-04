أمن

مقتل شخصين في قصفٍ جوي بمحيط دمشق

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صورة تعبيرية (وكالات)
صورة تعبيرية (وكالات)
سوریا سوريا دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل شخصان جراء قصفٍ جوي منتصف ليل الثلاثاء، استهدف العاصمة السورية دمشق، في رابع هجومٍ من نوعه خلال اسبوع، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية، نقلاً عن مصدرٍ عسكري، إن طائراتٍ إسرائيلية نفّذت هجوماً جوياً "برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري" مستهدفاً بعض النقاط في "محيط دمشق والمنطقة الجنوبية".

ولفتت "سانا" إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل "مدنيَين اثنين"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الدفاعات الجوية السورية "تصدّت" لأهدافٍ جوية في أجواء دمشق، و"أسقطت معظمها".

واستهدفت غارات جوّية العاصمة دمشق لليلتين متتاليتين، الخميس والجمعة الماضيين، نسبها النظام السوري إلى إسرائيل.

وأسفرت غارة الخميس الماضي إلى إصابة جندييْن سوريين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي، نقلاً عن وزارة الدفاع السورية.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

 

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