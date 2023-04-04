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برلمان إقليم كوردستان يرحّب باتفاقية النفط والغاز الموقّعة بين أربيل وبغداد

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مبنى برلمان إقليم كوردستان (وكالات)
مبنى برلمان إقليم كوردستان (وكالات)
کوردستان برلمان كوردستان إقليم كوردستان ريواز فايق

أربيل (كوردستان 24)- رحّب برلمان كوردستان باتفاقية النفط والغاز الموقّعة اليوم الثلاثاء، بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

ووُقِّع اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، اتفاقية النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقالت رئيسة البرلمان ريواز فايق، إن برلمان إقليم كوردستان يرحّب بتوقيع اتفاقية النفط والغاز بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأضافت فايق بشأن حل ملف النفط والغاز بين أربيل وبغداد، "نأمل أن يكون الاتفاق بداية تفاهم جيد ومشترك حول جميع القضايا العالقة الأخرى بين الجانبين".

وتابعت: "مرَّ الشعب الكوردستاني بسنواتٍ صعبة من الأزمة، بسبب الخلافات على ملف النفط والغاز"، مُشيرةً إلى أن "أمتنا تتوقّع منا أن نرسي مرحلة جديدة من الأمن والسلام والعدالة بين جميع شرائح المجتمع وجميع المدن والبلدات".

وقالت رئيسة البرلمان: "مثلما حصلنا على استحقاقات إقليم كوردستان ضمن موازنة الدولة العراقية وفق الدستور والقانون، لا بد أن نصرَّ بنفس المنطق والمبدأ على مسألة إرسال حكومة الإقليم مشروع قانون الميزانية إلى البرلمان الآن وفي المستقبل، ويجب علينا جميعاً الوفاء بالتزاماتنا القانونية بهذا الصدد".

 

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