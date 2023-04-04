سیاسة

رئيس إقليم كوردستان: نرحّب بالاتفاق ومستعدون دائما للحوار على أساس الدستور

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني الاتفاق اربيل بغداد

أربيل (كوردستان24)- رحّب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء، بالاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الإقليم الدائم للحوار والتفاهم على أساس الدستور.

وجاء في بيان لرئيس الإقليم "نرحب بسرور باتفاق اليوم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وأشيد بدور السيدين رئيس الوزراء العراقي الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كوردستان، اللذين تمكنا بروحية إيجابية مريدة للحل من التوصل إلى تفاهم واتفاق، وأشد على أيديهما".

وتابع "الشكر والتقدير لفريقي الجانبين اللذين أدارا حواراً ناجحاً أسفر عن هذا الاتفاق الذي نأمل أن ينفذ كما هو ويصبح بداية لحل المشاكل الأخرى، ونجدد تأكيدنا على أن إقليم كوردستان مستعد كما كان دائماً للحل من خلال الحوار والتفاهم القائم على أساس الدستور والذي يصب في مصلحة كل العراق ويؤدي إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد".

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