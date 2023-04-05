غارات جوية اسرائيلية على قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ على اسرائيل

أربيل (كوردستان24)- شنت طائرات حربية إسرائيلية الأربعاء غارات على قطاع غزة، بعد اطلاق صواريخ عدة من القطاع على جنوب اسرائيل، تزامنا مع مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى بين اسرائيليين وفلسطينيين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية وشهود.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) غرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، بحسب مصدر أمني في غزة.

كذلك، أفاد شاهد عيان إن "طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام جنوب غرب مدينة غزة".

ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب مصادر طبية.

وكان مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته قال في وقت سابق إن ستة صواريخ على الأقل أُطلقت من القطاع باتجاه اسرائيل فجر الأربعاء فيما رصد مراسلو وكالة فرانس برس إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الاراضي الإسرائيلية من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي في بيان صحافي "أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي".

وأضاف البيان "بعد إطلاق صافرات إنذار إضافية في محيط قطاع غزة، أُطلقت أربعة صواريخ من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ حتى اللحظة.

وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت في وقت مبكر الأربعاء أنها اقتحمت المسجد الاقصى في القدس لطرد "مثيري شغب" أدخلوا "مفرقعات نارية وعصيا وحجارة".

ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والفلسطينيين.

ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها "جريمة غير مسبوقة"، حيث دعا اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر الأربعاء الفلسطينيين للتوجه الى القدس ل "حماية" المسجد الأقصى.

من جانبه، اعتبر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن "ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا، محذرا أنه على الشعب الفلسطيني "أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة".

وقد شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرات انطلقت في مدن قطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بضرورة "نصرة الأقصى"، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.