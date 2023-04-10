التحالف يسقط مسيّرة فوق حقل كونيكو الغازي في دير الزور

أربيل (كوردستان24)- أسقطت قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة حقل كونيكو للغاز، طائرة مسيرة، حيث سقطت في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، إن قوات التحالف أسقطت صواريخ كانت تستهدف حقل كونيكو في دير الزور.

وحلق منطاد تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة، وسط استنفار للقوات داخل القواعد العسكرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن سلسلة انفجارات هزّت القاعدة الأميركية، وتحدثت مصادر محلية لـلوكالة عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب القاعدة بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.

يأتي ذلك، في ظل الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة من استهدافات بين ميليشيات مسلحة والتحالف الدولي وحالة التأهب من قبل قوات التحالف الدولي.

ودوت انفجارات عنيفة في ريف دير الزور الشمالي في الخامس من الشهر الجاري، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشمالي، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها.