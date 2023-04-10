أمن

مستشار الأمن القومي العراقي يستقبل نائب رئيس جهاز المخابرات التركي

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء، "استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة".
author_image أحمد حاجي
مستشار الأمن القومي العراقي ونائب رئيس جهاز المخابرات التركي
مستشار الأمن القومي العراقي ونائب رئيس جهاز المخابرات التركي
العراق قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي موتلو توكا نائب رئيس جهاز المخابرات التركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل في مكتبه اليوم الإثنين، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له".

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء، "استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين، إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".

من جهته، أكد توكا، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا كانت مهمة وإيجابية، معرباً عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات".

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