مستشار الأمن القومي العراقي يستقبل نائب رئيس جهاز المخابرات التركي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل في مكتبه اليوم الإثنين، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له".

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء، "استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين، إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".

من جهته، أكد توكا، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا كانت مهمة وإيجابية، معرباً عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات".