وفدٌ من المركزي العراقي يجتمع مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفدٌ من البنك المركزي العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، لمباحثة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في العراق.

وذكر المركزي العراقي في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن "اجتماعات الوفد العراقي مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن بدأت بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، والوفد الفني المرافق لهما".

وأضاف البيان، "ناقش المجتمعون توجّه العراق نحو عقد برنامج (غير تمويلي) يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وأشار إلى، أنه "تمّ الاتفاق على إعداد مسوّدة الاتفاق على البرنامج والمباشرة بتنفيذه في الأيام المقبلة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

في غضون ذلك، طالب العلّاق الصندوق بـ "تقديم الدعم للبنك المركزي العراقي في إجراءاته لتحقيق استقرار سعر الصرف على وفق الممارسات الدولية، واتفاقية العراق مع صندوق النقد الدولي التي صدَّق عليها مجلس النوّاب العراقي عام 2008".