"حافظوا على لغتهم".. 15 ألف كوردي يعيشون في ستافروبول منذ عقود طويلة

أربيل (كوردستان24)- تعدّ ستافروبول منطقة سياحية وأراضيها من أخصب الأراضي في روسيا، وهي جزء من الكيان الفيدرالي الروسي ستافروبول كراي.

ويعيش في هذه المنطقة أكثر من 15 الف كوردي قدموا من جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق إليها، ويقيمون في مراكز المدن والأرياف، ويعتاشون على تربية الحيوانات والزراعات البسيطة.

ويقول عبد الرسول عبد اللايف، لكوردستان 24 "قدمنا من قرغيزستان الى الأراضي الروسية واستقر بنا الحال في هذه القرية حيث نقوم فيها بتربية المواشي والزراعة، أبناؤنا يدرسون في الجامعات ويمارسون الرياضة، ونقضي معظم وقتنا في تربية الابقار والأغنام والزراعة".

أما العجوز عبد السلام رشيدوف الذي يقترب عمره من تسعة عقود، فقد قدم من أذربيجان الى هذه القرية، وعاش آباؤه وأجداده في كوردستان تركيا ولديه حاليا 75 من الأبناء والأحفاد، ورغم بعد المسافة إلا أنه حافظ على لغته الكوردية بين أبنائه وأحفاده.

ويقول العجوز عبد السلام رشيدوف، لكوردستان 24 "رغم بعدي عن وطن آبائي وأجدادي منذ 70 عاما فإنني لا زلت أتمنى أن أعود الى وطني كوردستان".

ورغم عدم وجود صالات رياضية في تلك الأرياف إلا أن الأطفال الكورد يواظبون على ممارسة الرياضة في العراء، ويقول أحد الأطفال لكوردستان 24، إنه يواظب على ممارسة الرياضة حتى يبقى قويا، ويرسل تحياته الى شعب كوردستان.

تقع ستافروبول كراي في جنوب القسم الأوروبي من روسيا، ويبلغ تعداد سكانه نحو مليونين و900 ألف نسمة، ويقيم فيها أكثر من 15 الف كوردي قدموا من محتلف جمهوريات الإتحاد السوفيتي منذ عقود طويلة، حيث يعمل البعض منهم في التجارة إضافة الى الزراعة وتربية الحيوانات.

ساعد في التغطية: خوشوي محمد