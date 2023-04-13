سیاسة

القوات الأمنية تعتقل أربعة مطلوبين بعمليات متزامنة في صلاح الدين

author_image سوار أحمد
العراق القوات الأمنية اعتقال 4 ارهابيين صلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 4 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوكالة، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استندت لمعلومات دقيقية مؤشرة في قواعد البيانات ووفقاً لإوامر قضائية، تمكنت من خلالها القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب  في محافظة صلاح".

وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم إرهابية عدة  خلال السنوات السابقة".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقهم."

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