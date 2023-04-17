اقتصاد

أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

author_image مظفر مزوري
کوردستان العملات الاجنبية الذهب الدينار الدولار اليورو الجنيه الاسترليني تومان ايراني ليرة تركية

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

 

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 144.100 دينار

100 يورو = 157.000 دينار

100 جنيه إسترليني = 177.000 دينار

100 ليرة تركية = 7500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 2790 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً

 

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 465.000 دينار

مثقال عيار 21 = 415.000 دينار

مثقال عيار 18 = 350.000 دينار

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