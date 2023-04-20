سیاسة

سياحة السليمانية: جميع المناطق السياحية ستكون مفتوحة أمام الزوار أيام العيد

author_image سوار أحمد
کوردستان السليمانية عيد الفطر الزوار الأماكن السياحية

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية، اليوم الخميس، إن جميع المناطق السياحية والوجهات السياحية والمطاعم والكافيتريات ستكون مشرعة أمام الزوار، طوال أيام عيد الفطر الثلاثة.

وقال المتحدث باسم المديرية، آرام شواني، لكوردستان 24، "تم فرض شروط على كافة المحال والأماكن السياحية التي تم منحها الإذن بفتح أبوابها خلال شهر رمضان أمام السياح والزوار، وستكون جاهزة لاستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر".

وأضاف أن "أكثر من 174 ألف سائح زاروا محافظة السليمانية خلال أيام عيد الفطر في العام الماضي، وننتظر أن يكون عدد السائحين هذا الموسم أكبر من العام السابق".

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