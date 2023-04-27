بوتين يشيد بأردوغان قبل الانتخابات التركية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بقيادة نظيره التركي رجب طيب أردوغان و"أهدافه الطموحة"، وذلك في تصريحات تسبق انتخابات رئاسية وتشريعية في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي.

كان بوتين يتحدث خلال حفل نظم عبر الفيديو في مناسبة تدشين محطة نووية بنتها روسيا في تركيا وأشاد بـ "مشروع رائد" في العلاقات بين موسكو وأنقرة.

وقال بوتين إن هذه المحطة "هي مثال مقنع على كل ما تفعله، سيد الرئيس أردوغان، لبلادك من أجل تطوير اقتصادها ولكل المواطنين الأتراك".

وأضاف بوتين "أريد أن أقول ذلك بصراحة: أنت تعرف كيف تضع أهدافاً طموحة وتسعى إلى تحقيقها بثقة"، وهي تصريحات تظهر العلاقة الشخصية الوثيقة التي تطورت بين الرئيسين في السنوات الماضية.

وتابع الرئيس الروسي أن "الرئيس (أردوغان) يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات الروسية التركية".

وأضاف "نحن بالتأكيد ندعم هذا الموقف وعلى ثقة بأن التعاون والشراكة الوثيقين بين روسيا وتركيا مفيدان للطرفين".

هذا الدعم الواضح يأتي فيما يخوض أردوغان حملة انتخابية قد تكون الأصعب منذ وصوله إلى السلطة في 2003 للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار مايو.

عزز أردوغان وبوتين اللذان وصلا إلى السلطة في مطلع سنوات الألفين، علاقتهما منذ حوالى عقد لا سيما على خلفية التوتر بين بلديهما والغرب.

رغم مصالحهما المختلفة فإنهما يتعاونان في عدة ملفات مثل سوريا. والرئيس التركي هو أيضاً من القادة القلائل الذين يقيمون علاقات جيدة مع موسكو وكييف في آن رغم الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين الخميس إن تدشين محطة أكويو هو أحد رموز هذه الشراكة، "أحد المشاريع المتبادلة الأهم في تاريخ العلاقات الروسية-التركية".

وذكر بأن موسكو أرسلت مساعدة إنسانية بعد الزلزال الذي أوقع أكثر من خمسين ألف قتيل في تركيا، وقال إن روسيا "لا تزال مستعدة لمد يد الصداقة".

وأضاف الرئيس الروسي "نحن مدركون للمهام الصعبة التي يجب على الحكومة التركية والرئيس حلها في ما يتعلق بإعادة الإعمار (...) ونحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة لشركائنا الأتراك".