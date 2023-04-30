سیاسة

خلوصي أكار: الكورد والترك إخوة.. ومعاً أسسنا الجمهورية التركية

وذكر أن "الإرهابيين أمامهم خَياران، إما أن يتم القضاء عليهم، أو أن يُسلِّموا أنفُسهم للقضاء".
author_image أحمد حاجي
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الكورد والترك إخوة، ومعاً أسسنا الجمهورية التركية، مشيراً إلى أن حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب لا يمثلون الكورد.

وأضاف أكار خلال تجمع جماهيري في ولاية قيصري، أن "هدفنا هو محاربة حزب العمال الكوردستاني، ومن هذا المنطلق منعنا تأسيس كيان سياسي في شمال سوريا".

وأشار إلى أن "جنودنا يلاحقون الإرهابيين في الزاب وكابارا وجبل كاره"، مؤكداً أن "الهدف الوحيد لقواتنا هو ملاحقة الإرهابين، وسنستهدفهم أينما كانوا، ومن هذا المنطلق منعنا إنشاء ممر إرهابي في شمال سوريا".

وذكر أن "الإرهابيين أمامهم خَياران، إما أن يتم القضاء عليهم، أو أن يُسلِّموا أنفُسهم للقضاء"، مشدداً على أنه "ليس أمامهم خَيارٌ آخر".

وتابع "الإرهابيون لا يُمثلون الإخوة الكورد"، مشدداً على أن "بعض الأطراف تحاول إظهار كفاحنا في مواجهة الإرهاب بأنه ضد الكورد".

وشدد على أن "ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة، وهي محاولات لخلق الفتنة وإحداث الفوضى"، مبيناً أن "الكورد والترك إخوة وأشقاء، ومعاً أسسنا الجمهورية التركية".

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.

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