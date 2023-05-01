"جماعة العدل": سننسحب من برلمان كوردستان ومجالس المحافظات والحكومة المحلية في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، اليوم الإثنين، أنهم سينسحبون من برلمان إقليم كوردستان، ومجالس المحافظات، والحكومة المحلية في السليمانية.

وقال علي بابير في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إنهم "قرروا خلال اجتماع عام لحزبهم، الانسحاب من برلمان كوردستان، ومجالس المحافظات، والحكومة المحلية في السليمانية".

وأضاف البيان أن "تأجيل إجراء الانتخابات، وتمديد المدة القانونية للمؤسسات، خلق مخاوف جدية على كيان إقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه "انتهت المدة القانونية لمجالس المحافظات، والحكومة المحلية في محافظة السليمانية".