رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وفد ألماني رفيع المستوى

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الإثنين 1 أيار 2023، مع وفد ألماني ضم وزير الدولة للتعاون الاقتصادي والتنمية د.يوخن فلاسبارس، ووزير الدولة للشؤون المالية فيرنر غاترز.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "الجانبين بحثا في الاجتماع الذي حضره السفير الألماني في العراق، والقنصل العام الألماني في أربيل، سبل تعزيز علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، وأوضاع العراق بصورة عامة".

وأضاف البيان أنه "إلى جانب الإشارة إلى استمرار الدعم الألماني للعراق وإقليم كوردستان، أكد الوفد الضيف رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان في المجالات كافة".

من جهته عبّر نيجيرفان بحسب البيان، "عن شكر وامتنان الإقليم للدعم والمساعدات التي قدمها له شعب وحكومة وبرلمان ألمانيا".

وأكد أن "إقليم كوردستان يرغب في تعزيز علاقاته مع ألمانيا في جميع المجالات"، معبّراً "عن الاستعداد لتقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص والاستثمار الألمانيين للعمل في إقليم كوردستان".

وتابع البيان أن "تأثير التغيُّر المناخي على العراق وإقليم كوردستان، وآخر التطورات في المنطقة بصورة عامة، مع مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع".

كما ودع رئيس إقليم كوردستان السفير الألماني لدى العراق، والذي ستنتهي مهامه في العراق قريباً، متمنياً له "الموفقية في مهامه الجديدة".