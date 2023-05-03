سیاسة

الخارجية الأمريكية: فخورون بدعم الولايات المتحدة على مدى عقود لإقليم كوردستان

وهنأته بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني
author_image أحمد حاجي
مقر وزارة الخارجية الأمريكية
مقر وزارة الخارجية الأمريكية
کوردستان وزارة الخارجية الأمريكية مكتب شؤون الشرق الأدنى باربارا ليف متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فخرها بدعم حكومة الولايات المتحدة، وعلى مدى عقود، لشعب وإقليم كوردستان.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على تويتر: "اجتمعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، مع الرئيس مسعود بارزاني، وهنأته بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني، والمقرر افتتاحه في أواخر الشهر الجاري".

وأضاف "نحن فخورون بدعم حكومة الولايات المتحدة، وعلى مدى عقود، لشعب وإقليم كوردستان العراق".

واستقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 3 أيار مايو 2023، في صلاح الدين، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربارا ليف.

وذكر مقر البارزاني في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أنه "جرى خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، والقنصل العام الأمريكي في أربيل إيرفن هيكس، تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في العراق والمنطقة، كما تم تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وأكد البيان أن "الاجتماع شهد التأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين القوى السياسية، فضلاً عن أنه تم وصف الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بالإيجابية".

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