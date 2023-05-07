صحة وبیئة

فيتنام تسجّل حرارة غير مسبوقة بلغت 44,1 درجة مئوية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الفيتنامية أن درجة حرارة قياسية بلغت 44,1 درجة مئوية سجلت السبت في محطة الأرصاد الجوية في شمال البلاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية المائية أن درجة الحرارة هذه سجلتها محطة تابعة له في مقاطعة ثان هوا (وسط الشمال).

وتتجاوز درجة الحرارة هذه الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 43,4 درجة مئوية وسجل في 20 نيسان/أبريل 2019 في منطقة هونغ خي في مقاطعة ها تين (وسط).

وقال الخبير في علوم المناخ نغوين نجوك هوي لوكالة فرانس برس في العاصمة هانوي "هذا رقم قياسي مقلق في سياق تغير المناخ والاحتباس الحراري".

يختلف مناخ فيتنام بين الشمال والجنوب لكن البلد بأكمله يشهد حاليا أشهر الحر.

وشهد جنوب آسيا موجة حر في الجزء الأكبر من نيسان/ابريل.

وقال نغوين نجوك هوي "أعتقد أن هذا الارتفاع سيتكرر (...) ويؤكد أن النماذج المناخية القصوى تبدو صحيحة".

وبرهن العلماء على الاحتباس الحراري يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية.

AFP

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