بافل طالباني يُشيد باجتماع "الإتحاد" و"الديمقراطي" ويؤكد: سعداء بمبادرة الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان24)- أشاد بافل طالباني اليوم الثلاثاء، بالاجتماع الذي عُقد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والإتحاد الوطني، معربا في الوقت نفسه عن سعادته بالمبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني لتوحيد صف أحزاب كوردستان.

وفيما يتعلق باجتماع الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال طالباني للصحفيين، إن نتائج الاجتماع، كانت إيجابية جدا، مشيرا الى ان الحزبين سيجتمعان بالأحزاب الكوردستانية الأخرى.

ولفت طالباني الى ان "الإتحاد" و"الديمقراطي"، يمكنهما فعل الكثير باتفاقهما، سواء في العاصمة الإـحادية بغداد وفي العلاقات والتعامل مع دول الجوار.

وردا على سؤال لمراسل كوردستان 24، رحب بافل طالباني بالمبادرة التي اطلقها الرئيس بارزاني وقال ""هذه المبادرة إيجابية جدا ونحن سعداء جدا بها، وبالفعل السيد مسعود بارزاني لا تصدر منه إلا الأمور الكبيرة".

وعبر طالباني عن سعادته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، والذي عُقد يوم الاحد الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وأشاد طالباني بمناقشة المجلس مشروع (إعادة تنظيم المالية العامة في إقليم كوردستان)، والاتفاق على إعادة تنظيم المالية العامة في جميع أرجاء الإقليم من خلال مركزية الإيرادات والسيولة والنفقات والرواتب، وتنظيم جميع مصادر الإيرادات في المصارف والخزائن والمنافذ الحدودية ومديريات الضرائب والرسوم بهدف حماية الإيرادات العامة، وكذلك ربطها عبر نظام إلكتروني.

وأكد على أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإطاء الأولوية في صرف النفقات إلى الرواتب، واعتبارها نفقات سيادية في جميع أنحاء الإقليم، وبالنسبة للنفقات الأخرى، وإضافةً إلى الرواتب، تقرر تنفيذ ذلك بآليات وإجراءات مناسبة وبطريقة عادلة، وفقاً لعدد سكان كل محافظة وإدارة مستقلة.