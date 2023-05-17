بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم.. كوردستان تخصص 200 مليون دينار لعلاج مرضى السحايا

أربيل (كوردستان24)- قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء 17 أيار 2023، تخصيص 200 مليون دينار لعلاج مرضى التهاب السحايا في محافظة حلبجة، وذلك بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وتم توجيه كتاب من مجلس الوزراء، موقع من رئيس الديوان، أوميد صباح، إلى وزارة المالية والاقتصاد قرر فيه صرف مبلغ 200 مليون دينار للمحافظة.

وذكر الكتاب، أنه "بناء على أمرٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تمت الموافقة على تخصيص وصرف 200 مليون دينار كموازنة طارئة للوقاية ومواجهة تزايد حالات السحايا".

كما أضاف الكتاب، أنه "هذا المبلغ من المال مخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظة حلبجة على ميزانية مديرية صحة المحافظة".

وتشهد محافظتي حلبجة و السليمانية في اقليم كوردستان مؤخراً انتشارا لمرض السحايا لدى الأطفال حيث تم تسجيل عشرات الحالات في المستشفيات.