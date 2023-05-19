سوريون يتظاهرون احتجاجاً على مشاركة الأسد بالقمة العربية

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر مئات السوريين اليوم الجمعة في مدن عدة خارجة عن سيطرة السلطات في شمالي البلاد، احتجاجاً على مشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية التي تحتضنها السعودية.

وتوّج حضور الأسد القمة العربية الجمعة انتهاء عزلة عربية فرضت عليه منذ اندلاع النزاع في البلاد العام 2011 إثر قمع قوات النظام احتجاجات شعبية ضخمة طالبت بتنحيه.

ورفع المتظاهرون لافتات عدة كتب على إحداها "دول التطبيع والتطبيل، إن كنتم تظنون أن الثورة انتهت فأنتم واهمون" و"سوريا لا يمثلها الأسد المجرم"، وفق فرانس برس.

وأودى النزاع المستمر بأكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحولت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية.

لكن الأسد بقي في قصره الرئاسي، واستعادت قواته تدريجياً غالبية المناطق التي خسرتها بدعم رئيسي من حليفيه روسيا وإيران.

غير أن مناطق عدة لا تزال خارج سيطرة دمشق بينها تلك الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال البلاد.

ونحو نصف محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، كما مناطق سيطرة المقاتلين الكورد في شمال وشمال شرقي البلاد.