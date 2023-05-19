الدانمارك ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16 بعد الموافقة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الدانماركي الجمعة أن الدانمارك ستساهم في تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة أف-16 الأمريكية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.

وقال الوزير ترولز لوند بولسن إن الدولة الاسكندنافية التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات أف-16 بمقاتلات أف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في "تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة أف-16 أيضاً". وأضاف أن "الدانمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية".

وتابع الوزير في بيان "سنتفق الآن على المزيد من التفاصيل مع حلفائنا المقربين" مرحباً بالموافقة "الإيجابية" من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكنه لم يُوضّح ما إذا كانت الدنمارك ستساهم في تسليم بعض هذه الطائرات.

يملك سلاح الجو الدانماركي حوالى 40 مقاتلة أف-16 بينها حوالى 30 قيد الخدمة. بدأت هذه الدولة الاسكندنافية في الآونة الأخيرة تلقي أولى طائراتها من طراز أف-35 من الجيل الخامس الهادفة إلى استبدالها.

بعد تردد طويل، أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بأنه بات مستعداً للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات أف-16 وهو ما تطالب به كييف بشدة للتصدي للغزو الروسي، ما يشكل منعطفاً مهماً في الدعم الغربي لكييف وقراراً وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "تاريخي".

أكد الرئيس الأمريكي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان لمحاوريه "دعمه لمبادرة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات قتالية من الجيل الرابع بما يشمل أف-16" بحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض.

سارعت بريطانيا إلى الترحيب بهذا الإعلان وكذلك هولندا واللتان كانتا أعلنتا الثلاثاء في آيسلندا رغبتهما في إنشاء تحالف دولي من أجل تسليم طائرات أف-16 لأوكرانيا.

المصدر: AFP