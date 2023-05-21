إدراج فقرة تفعيل مفوضية الانتخابات ضمن جدول أعمال جلسة برلمان كوردستان المقررة غداً الإثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، في بيان وجهته إلى كافة أعضاء البرلمان، أنها أضافت نقطة أخرى، وهي الثالثة إلى جدول أعمال الجسلة الاعتيادية رقم (4) المقررة انعقادها غداً الإثنين، وهي تفعيل مجلس المفوضين لمدة 5 سنوات.

وفيما يلي نص البيان:

إلى كافة أعضاء برلمان كوردستان المحترمين

الموضوع/بيان

استناداً إلى أحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (48) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، قررت هيئة رئاسة برلمان كوردستان إضافة نقطة هي الثالثة على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية رقم (4) المقررة انعقادها يوم الاثنين 22/5/2023 على النحو التالي:

ثالثاً: تفعيل مجلس المفوضين لمدة (5) سنوات تقويمية، تبدأ من يوم انتهاء المدة الأولى في 23/12/2019 والتصويت على المرشحين لعضوية مجلس المفوضين، وذلك استناداً إلى أحكام النقطة (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء رقم (4) لسنة 2014.