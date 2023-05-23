عشرات النواب يدعون رئاسة البرلمان العراقي للاجتماع باللجنة المالية قبل إقرار الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- دعا 65 نائباً عراقياً، الاثنين، رئاسة البرلمان بعقد اجتماعٍ عام مع اللجنة المالية قبل المصادقة على مشروع قانون الموازنة.

وقالت نجوى حميد، العضوة في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، إن بعض الأطراف والكتل النيابية فضلاً عن بعض النواب المستقلّين، دعوا لعقد اجتماعٍ مع اللجنة المالية قبل المصادقة على الموازنة.

مؤكّدةً أنهم يرغبون بمناقشة "موضوع الموازنة والتغييرات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون وتوضيح ذلك قبل جلسة مجلس النواب لإقرار موازنة 2023".

وأضافت حميد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، "حتى الآن هناك أكثر من 65 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية دعوا للاجتماع باللجنة المالية، وعدد هؤلاء في تزايد".

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وأشارت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن هذه الخطوة "ستتسبب بتأخير إقرار مشروع الموازنة".

معتبرةً أن "كل نقاش مع النواب الراغبين بعقد اجتماع مع اللجنة المالية سيستغرق من يومين لثلاثة أيام، وذلك سيؤدي بالضرورة إلى تأجيل الجلسة العامة للبرلمان".