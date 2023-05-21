سیاسة

أبرزها قانون الموازنة.. السوداني والحلبوسي يناقشان عدة ملفات

شهد اللقاء، مناقشة الأوضاع العامّة في البلاد، وأبرز الملفّات التي تعمل عليها الحكومة العراقية بشكل متوازٍ في إطار برنامجها وأولوياته
author_image Kurdistan24 اربیل
السوداني والحلبوسي
السوداني والحلبوسي
العراق محمد شياع السوداني محمد الحلبوسي الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء الأحد، برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وناقشا عدة ملفات أبرزها مشروع قانون الموازنة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن اللقاء "شهد مناقشة الأوضاع العامّة في البلاد، وأبرز الملفّات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متوازٍ في إطار برنامجها وأولوياته، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات وتحسين المستوى الاقتصادي".

كما ناقش الجانبان "مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب وأهمية سرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري".

 

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