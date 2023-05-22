سیاسة

السوداني والمالكي يؤكدان على ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة الاتحادية

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الشؤون العامة في البلد".
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رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق السوداني المالكي مجلس النواب إقرار الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الشؤون العامة في البلد، ومستجدّات الأوضاع السياسية والأمنية، وتأكيد دعم الحكومة في خطواتها التنفيذية على مختلف الأصعدة".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة العامة من أجل تمكين الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن استكمال متطلبات تنمية القطاعات الأساسية التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، والمتعلقة بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية".

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