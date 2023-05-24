القضاء العراقي يؤجّل جلسته الخاصة ببحث تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن تأجيل جلسته الخاصة ببحث الشكوى المقدمة ضد تمديد الدورة البرلمانية الخامسة في إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24، ببغداد، إن مجلس القضاء أعلن تأجيل جلسته المقررة عقدها اليوم الأربعاء، إلى يوم 30 مايو أيار الجاري.

وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن رفع جلساته ثلاث مرات حول دستورية تمديد الدورة البرلمانية الخامسة لعامٍ إضافي.

وكان برلمان إقليم كوردستان، وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على استمرار الدورة الخامسة حتى خريف عام 2023.

وفي وقتٍ سابق، أعلن برلمان إقليم كوردستان بعد موافقة أغلبية الأصوات (58 صوتاً) عن تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال جلسةٍ ترأسها نائب رئيس البرلمان وسكرتيره.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، في الـ 26 مارس آذار الماضي، على لسان متحدثها دلشاد شهاب، تحديد الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.