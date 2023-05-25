حزبان كورديان يعلنان دعمهما كليجدار أوغلو في الجولة الثانية

أربيل (كوردستان24)- أعلن حزبا "الشعوب الديمقراطي" و"اليسار الأخضر" الكورديان دعمهما لمرشح تحالف المعارضة الرئاسي، كمال كليجدار أوغلو، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقررة في 28 من شهر مايو.

وجاء ذلك ضمن بيان مصور لمسؤولين في الحزبين، ظهر اليوم الخميس، إذ قالت الرئيس المشارك لـ"الشعوب الديمقراطي"، برفين بولدان: "إردوغان ليس خيارا لنا أبدا. سنذهب إلى صندوق الاقتراع وسنغير نظام الرجل الواحد".

وأضافت بولدان أن "انتخابات 28 مايو تتميز بأنها استفتاء بين مؤيدي النظام الديمقراطي، وأولئك الذين يريدون الحفاظ على هذا النظام الأحادي".

وتابعت المسؤولة "مع دخولنا القرن الثاني للجمهورية سنحافظ على إرادة الشعب فوق كل إرادة مهما كانت الظروف، وسنواصل نضالنا من أجل مستقبل مشترك وديمقراطي".

من جهة أخرى أشارت بولدان، إلى أن "جعل قضية المهاجرين واللاجئين كمادة للمصالح السياسية خطأ وأمر لا إنساني"، في إشارة إلى الحملة التي بدأها مرشح المعارضة بعد الكشف عن نتائج سباق 14 مايو.

وتأتي هذه الخطوة بعدما توجهت الأنظار إلى موقف الأحزاب الكردية بشأن الدعم الذي قدمه السياسي القومي المتطرف، أوميت أوزداغ، لكليتشدار أوغلو.

وكان الحزبان الكورديان قد دعما كليجدار أوغلو في الجولة الأولى من الانتخابات ضد إردوغان، إلا أن الأخير حصد نسبة تزيد بفارق خمسة نقاط عن منافسه المعارض.

ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل مرشحه للانتخابات الرئاسية عام 2018 ثالثاً مع حصوله على 8,4% من الأصوات صانع ملوك في الانتخابات الرئاسية.

وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بأنه مرتبط بحزب العمال الكوردستاني، المجموعة المسلحة المصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

والشخصية الرئيسية في الحزب صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نهاية 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".