اقتصاد

الزراعة الاتحادية تؤكد التنسيق مع اقليم كوردستان لحماية المنتج المحلي

author_image سوار أحمد
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العراق وزارة الزراعة اقليم كوردستان المنتجات المحلية

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة الزراعة يوم الخميس، أن العراق يشهد استقرارا نسبيا كبيرا في أسعار المحاصيل، وفيما أشارت إلى أن استيرادها أو منعها تحكمه ضوابط، أكدت التنسيق مع الإقليم لحماية المنتج المحلي والالتزام بالروزنامة الزراعية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، قوله إن "الاستيراد أو منع المحاصيل يخضع للروزنامة الزراعية وهي تنظم عملية الاستيراد أو تمنعها بناء على الوفرة المحلية الموسمية للمحاصيل المختلفة"، مبينا، أنه" لا يوجد منع دائم أو استيراد دائم".

وأضاف، أن "وزارة الزراعة لديها قسم مختص بالتسويق ومراقبة الأسعار وهنالك تقرير يومي عن الوفرة والأسعار في الأسواق، والأساس هو الحفاظ على وفرة العرض للمحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة وحماية المنتج المحلي".

ولفت إلى، أنه "لا يوجد حاليا إجازات استيراد للمحاصيل، بل يتم التحكم بالروزنامة الزراعية في توفير المستورد لبعضها عند شحته، وغلق الاستيراد عند توفر الإنتاج المحلي".

وأكد أن"إقليم كوردستان ملتزم بالروزنامة الزراعية لحماية الإنتاج المحلي وهنالك تنسيق بهذا الشأن وتفاهمات مبنية على أساس انسيابية المحاصيل بين الإقليم وباقي المحافظات؛ لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين"، مبينا، أن" العراق يشهد حاليا استقرارا نسبيا كبيرا في أسعار المحاصيل الزراعية".

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