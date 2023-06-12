وزارة العمل: هناك 1466 طفلاً يعملون يومياً في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان، أن هناك نحو 1466 طفلاً يعملون بشكلٍ يومي في محافظة السليمانية.

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد: "بحسب مسح 2022 الذي أجرته الوزارة بالتنسيق مع جمعية (روانجا) الخيرية، سجّلنا في السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان، 1466 طفلاً يعملون يومياً".

وأضافت محمد خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: "لدينا مشروع مشترك مع وزارة الداخلية ومنظمة حماية الطفل في كوردستان، بهدف رعاية الأطفال وحمايتهم".

والمشروع الذي تحدّثت عنه محمد، "مسؤولٌ عن رعاية الأطفال وحمايتهم من خلال مشروع رعاية الأطفال وزيارتهم وحمايتهم من القهر والعنف".

وقالت وزيرة العمل: "وفرت وزارتنا الأخصائيين الاجتماعيين ومفتشي العمل، بينما تولّت وزارة الداخلية مسؤولية نقل الفرق وتوفير شرطة الأحداث، في حين تتولّى منظمة حماية الطفل مسؤولية زيارة المنازل وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين".