اقتصاد

إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز المصاحب للنفط في كرميان

author_image سوار أحمد
کوردستان كرميان الطاقة الكهربائية النفط

أربيل (كوردستان24)- تقوم حكومة إقليم كوردستان بإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المصاحب للنفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز المصاحب للنفط في إقليم كوردستان والعراق، وبهدف تقليص كمية الغازات السامّة وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية.

ووفق دائرة الإعلام والمعلومات، فإن "محطة كهرباء "165 واط" في كرميان، التي تنتج الكهرباء من الغاز المصاحب في آبار "حسيرة" النفطية، أكتمل إنشاؤها عام 2021 وبدأت الإنتاج في نفس السنة، وهي توفر حاليا 118 فرصة عمل داخلية لسكان المنطقة".

وتغطي مساحة المحطة الكهربائية 35 دونماً من الأرض، وتتكون من 180 مولدة و45 محوّلة.

كما تصل القدرة الإنتاجية لكل مولدة 9 ميغاواط، حيث يصل الإنتاج اليومي للمحطة الكهربائية الى نحو 100 ميغا واط، والعمل مستمر لرفع كمية الطاقة المنتجة.

وتعمل التشكيلة التاسعة للحكومة على تقليص نسبة الغازات السامّة المنبعثة، وحماية البيئة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية، فإلى جانب الفوائد الاقتصادية للمحطة، سيكون لها أيضا فائدة كبيرة في زيادة ساعات تزويد الكهرباء في إدارة كرميان.

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