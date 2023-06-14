إيطاليا: جنازة رسمية وحداد في وداع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني

أربيل (كوردستان24)- تقيم إيطاليا الأربعاء جنازة رسمية وحدادا في وداع رئيس وزرائها السابق سيلفيو برلسكوني الذي توفي الاثنين عن 86 عاما، بعد ثلاثة أيام من إعادة إدخاله المستشفى للعلاج من التهاب رئوي وسرطان الدم.

ومنذ الثلاثاء، تجمع أنصار برلسكوني خارج منزله قرب ميلانو لتوديع الملياردير الذي أحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي في بلاده وعالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود.

وسُمح لعائلة برلسكوني وأصدقائه المقربين الثلاثاء بالبقاء بجوار الجثمان في منزله.

ومنذ الثلاثاء، تجمع أنصار برلسكوني خارج منزله قرب ميلانو على الرغم من الأمطار لتوديع الملياردير الذي أحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي وعالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود في إيطاليا.

وكان برلسكوني قد توفي الاثنين عن عمر ناهز 86 عاما بعد ثلاثة أيام من إعادة إخاله إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو حيث قضى شهرا ونصف الشهر، في الفترة ما بين أبريل/نيسان ومايو/أيار للعلاج من التهاب رئوي إضافة لمرض اللوكيميا المزمن (سرطان الدم).

واختلف كثيرون حول شخصية برلسكوني الذي وضع الأساس لنموذج رجل الأعمال الذي يتحول إلى السياسة مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأدين بتهمة الاحتيال الضريبي في 2013، ما أدى لفرض حظر مؤقت على توليه أي مناصب عامة. وتمت محاكمته وتبرئته في مرحلة الاستئناف في قضية استضافة حفلات جنس ضمت قاصرات.

ورغم ضعف صحته، كان لخبر وفاته وقع الصدمة على أنصاره الذين جاؤوا لتوديعه تاركين تذكارات من بينها زهور وشارات مرتبطة بكرة القدم وأعلام ورايات سياسية ولافتة مكتوب عليها "الوداع أيها الرئيس".

وقال لويجي روسو وهو محام أحضر زهورا إلى مدخل مسكن برسلكوني في بلدة أركور: "ترك (برلسكوني)، الإنسان والسياسي، فراغا هائلا بداخلي".