انخفاض أسعار النفط مع تعثر الاقتصاد الصيني

أربيل (كوردستان24)- واصل النفط انخفاضه اليوم الخميس، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين دون التوقعات، مما عزز المخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي الضعيف في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.3٪ إلى 72.99 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.07 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين 1.5 بالمائة يوم أمس الأربعاء بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار مخاوف من أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.

ونما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 3.5٪ في مايو ايار ، انخفاضًا من توسع بلغ 5.6٪ في أبريل نيسان حيث عانى المصنعون من ضعف الطلب في الداخل والخارج.

في إشارة هبوطية أخرى على الطلب على النفط، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو حزيران، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، كما ارتفعت مخزونات البنزين والديزل بأكثر من المتوقع.