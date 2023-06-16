سیاسة

السوداني: وقعنا عقوداً مهمة لاستثمار الغاز

author_image سوار أحمد
العراق السوداني عقود غاز

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان الحكومة العراقية وقعت عقودا مهمة لاستثمار الغاز.

وقال السوداني في كلمته خلال احتفالية ذكرى تأسيس منظمة أوبك في بغداد بمشاركة دولية، إن "منظمة أوبك باتت واحدة من أهم المنظمات الدولية"، لافتاً إلى أن "أوبك شاهدة على التحولات النفطية في دول العالم".

وأضاف أن "النفط لا يزال مصدراً اقتصادياً مهماً للطاقة في العالم"، مؤكداً أن "مسؤولية أوبك لا تنتهي إلى عملية التصدير فقط بل تصل لعملية تنظيم الأسعار".

وتابع: "على الدول الأعضاء أن تضع في نصب أعينها التحديات في العالم"، مشيراً إلى أن "دخول الغاز الطبيعي في سوق الطاقة أضاف مسؤوليات جديدة".

ولفت إلى أن "العراق يعتمد على النفط بوصفه المورد الأساس للاقتصاد، وتم توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز"، مضيفاً: "سنقوم بتوقيع الجولة السادسة من استثمار الغاز".

وأردف بالقول: "وضعنا فسح المجال للقطاع الخاص وتقديم تسهيلات أولوية من دون أي تعقيد"، مؤكداً أن "الطاقة البديلة ستكون منافسة للنفط والغاز في المستقبل".

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