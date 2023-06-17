مستثمرون أميركيون يطلقون مشاريع في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يُنفّذ مستثمرون أميركيون حزمة مشاريع في إقليم كوردستان، بعضها بالشراكة مع مستثمرين محليين في الإقليم.

وتتضمن تلك الحزمة، أربعة مشاريع برأسمالٍ قدره 115.8 مليون دولار على مساحة 153 دونم، ستنفّذها 4 شركاتٍ أميركية، 3 منها بمحافظة أربيل ضمن مجالات التجارة والسياحة والإعمار.

أما المشروع الرابع، فمن المقرّر تنفيذه في محافظة دهوك، ضمن مجال الصناعة.

كما ستُنفّذ ثلاثة مشاريع أخرى بالشراكة بين مستثمرين في إقليم كوردستان ومستثمرين أميركيين، برأسمالٍ قدره 316.7 مليون دولار.

وتم ترخيص جميع المشاريع رسمياً من قبل مجلس الاستثمار بإقليم كوردستان.

وكان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، كشف أمس الجمعة، عن وجود عمليةٍ استثمارية مهمة وجديدة سيُعلَن عنها في وقتٍ قريب.

واعتبر شكري في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن هذا المشروع الاستثماري الجديد "سيكون سبباً بتعريف العالم الخارجي على إقليم كوردستان".

جاء ذلك، خلال مشاركة شكري في المؤتمر السنوي لمجلس الأعمال العراقي- البريطاني والذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، يومي الخميس والجمعة.