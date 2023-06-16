اقتصاد

شكري: قريباً سيعلن إقليم كوردستان عن عمليةٍ استثماريةٍ مهمة وجديدة

قال رئيس هيئة الاستثمار: هدفنا هو أن يكون لإقليم كوردستان مكانة مهمة  في الشرق الأوسط بالمستقبل، وجعله محط أنظار المستثمرين الأجانب
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محمد شكري
محمد شكري
کوردستان محمد شكري رئيس هيئة الاستثمار إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، عن وجود عمليةٍ استثمارية مهمة وجديدة سيُعلَن عنها في وقتٍ قريب.

واعتبر شكري في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن هذا المشروع الاستثماري الجديد "سيكون سبباً بتعريف العالم الخارجي على إقليم كوردستان".

جاء ذلك، خلال مشاركة شكري في المؤتمر السنوي لمجلس الأعمال العراقي- البريطاني  والذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، يومي الخميس والجمعة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار: "شاركنا في المؤتمر، مع وزير التجارة والصناعة، نيابةً عن حكومة إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن مجلس الأعمال العراقي- البريطاني "مهتمٌ لدعم عمل الشركات البريطانية في العراق وإقليم كوردستان".

مشيراً إلى أن المجلس "زار إقليم كوردستان عدة مرات في السابق ودعم التجارة والاستثمار فيه".

وقال: "نأمل الاستفادة من قدرات الشركات البريطانية المستثمرة في الإقليم ضمن مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم العالي والطب التي تهتم بها حكومة كوردستان".

وأضاف: "ناقشنا خلال المؤتمر، الفرص الجيدة والمميزة التي تمنحها حكومة كوردستان للمستثمرين الأجانب، وتقديم كافة التسهيلات لهم في حال مجيئهم للاستثمار في الإقليم".

وتابع: "في الأيام القادمة، وبإشرافٍ مباشر من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، سيُعلن عن عمليةٍ استثمارية مهمة وجديدة موجّهة للخارج، للتعريف بالإقليم".

وجدّد رئيس هيئة الاستثمار التأكيد على أن "هدفنا هو أن يكون لإقليم كوردستان مكانة مهمة  في الشرق الأوسط بالمستقبل، وجعله محط أنظار المستثمرين الأجانب".

 

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