مديرة شؤون الشرق الاوسط في غرفة التجارة الامريكية ،ووفد رجال أعمال أمريكي يزور كوردستان للاستثمار في القطاع الزراعي .

أربيل (كوردستان24) - يجري وفد رجال أعمال أمريكي زيارة في إقليم كوردستان ، ويتألف الوفد من 14 شركة بارزة وأكثر من 24 ممثلاً عن الشركات الأمريكية.

قام وفد أمريكي ضم كلا من آنا بارس ، مديرة شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ، وستيف لوتس ، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، اليوم السبت 17 بزيارة الى مؤسسة كوردستان 24 وتحدث آنا في البداية خلال مشاركتها نشرة أخبار كوردستان24 :" نحن سعداء أننا في إقليم كوردستان وأننا فريق كبير يركز على القطاع الزراعي بشكل عام وهذا موضوع مهم جدا بالنسبة لنا ويسعدنا مشاركة عدد من الشركات الزراعية معنا ،حيث يضم 24 شركة تجارية بالاضافة الى 14 شركة أخرى .

كما قال ستيف لوتس ، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط : "لدينا فريق عمل كبير ، ولدينا الكثير من الخبرة في هذا المجال ، وقمنا مع مجموعة وفود مختلفة في هذا القطاع ، وهو محور تركيزنا الرئيسي".

"وتابع لوتس :"لقد قدمنا ​​الآن اقتراحًا إلى قادة إقليم كوردستان لجلب رجال الأعمال والشركات للاستثمار في القطاع الزراعي، ويمكننا لعب دور فعال في غرفة التجارة ولدينا علاقة قوية مع الحكومة الأمريكية لتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان ، مشيرا من العوامل الرئيسية لوصول الشركات الأمريكية استقرار إقليم كوردستان.

وأضاف : "من خلال جلب الخبراء الزراعيين يمكن أن يكون عاملا مساعدا جيدا للقطاع الزراعي والمزارعين في إقليم كوردستان ، لذلك فقد أحضرنا أنا و"آنا "شركات خاصة ، والتي هي الآن في الوفد معنا ، ويمكنها توفير المعدات اللازمة .

ولفت ستيف لوتس :" نريد الاستفادة من هذه الفرصة لتطوير منتجات كوردستان وإرسالها إلى الولايات المتحدة،لانه من المهم جدًا للشركات الأمريكية أن تعرف ذلك ونأمل أن يكون لهذا تأثير كبير على إقليم كوردستان.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية :" هناك عدد من المجالات التي يمكن للأمريكيين والخبراء الأمريكيين العمل عليها لإقليم كوردستان ، ويمكننا التنسيق والشراكة في مجال الزراعة من حيث البذور والزرع المبكر إلى الأسواق بشكل عام ، ونأمل أن تعزز هذه الزيارة العلاقات لاقتصادية بين امريكا وكوردستان ، ونحن نعلم أن هناك فهم أوسع يتجاوز هذا الوفد ، حيث أن جلب هؤلاء الخبراء يمكن أن يساعد بشكل جيد في تطوير القطاع الزراعي وزيادة خبرة موظفي إقليم كوردستان والمزارعين بشكل عام في مجال التعليم والابتكار الزراعي.

وأشار ستیف لوتس :" إن "الغاز الطبيعي هو مصدر رئيسي لإمدادات الطاقة التي يمكن العمل عليها،ويمكن للشركات الأمريكية العمل في قطاع الطاقة ، وخاصة الغاز الطبيعي ، والتكنولوجيا مهمة لتطوير هذا المجال ، ونأمل أن يكون لاقليم كوردستان نظامًا مصرفيًا إلكترونيًا في المستقبل.

وبخصوص الشركات الأمريكية التي تأتي إلى إقليم كوردستان قال لوتس : ليس لديها معلومات عن إقليم كوردستان ، وهذا سبب لمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في إقليم كوردستان ، لذلك نريد جلب الشركات الأمريكية وتعريفهم بـ بيئة كوردستان وكذلك بعض الشركات الامريكية العاملة في الدول العربية نريدهم ان يأتوا الى اقليم كوردستان.

من جانبها قالت آنا بارس ، مديرة شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ، :" إن هذا الوفد خبير في القطاع الزراعي ونريد توسيع علاقاتنا وتنسيقنا مع إقليم كوردستان ، وهم سعداء ومتفائلون بأنه يمكننا أن نتعرف أكثر على بيئة إقليم كوردستان وكيفية الاستثمار وتوسيع هذه العلاقة ، بحيث يستفيد الطرفان ، وهذا الوفد الذي جاء إلى إقليم كوردستان فرصة كبيرة لتطوير القطاع الزراعي.

في غضون ذلك ، قال ستيف لوتس ، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط: " قام ممثلو حكومة إقليم كردستان في الولايات المتحدة بعمل مهم للغاية في التعريف بإقليم كوردستان وبيئة كوردستان،كما أوجه الشكر لـ بيان سامي عبد الرحمن ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة.