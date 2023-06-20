مكافحة الإرهاب في كوردستان: مقتل الرئيسين المشتركين لمقاطعة قامشلو بضربة جوية تركية

أربيل (كوردستان24)- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، ان الرئيسين المشتركين لمقاطعة قامشلو، قد قُتلا اليوم الثلاثاء، بضربة جوية تركية.

وأفاد بيان للجهاز، بأن طائرة مسيرة تركية، استهدفت سيارة تابعة لمقاتلي وحدات الشعب عند الساعة 11:20 من صباح اليوم، وذلك على الطريق الواصل بين قريتي بياندور وتل شعير، التابعتين لمدينة القامشلي.

وإثر الضربة قتل كل من كابي شمعون ويسرى درويش وهما الرئيسان المشتركان لمقاطعة قامشلو، كما أصيب مرافق لهما.

من جهتها أعلنت الإدارة الذاتية في بيان، ان "إحدى السيارات التابعة لمجلس مقاطعة قامشلو، تعرضت لاستهداف غادر من قبل مسيرات الاحتلال التركي، وأدى الاستهداف لاستشهاد ثلاثة أعضاء بينهم الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو "يسرى درويش"، ونائبة الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو "ليمان شويش"، وسائقهم "فرات توما"، وإصابة الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة قامشلو "كابي شمعون"، أثناء قيامهم بجولة ميدانية لمؤسسات الإدارة الذاتية في المقاطعة".

ودعا بيان الإدارة الذاتية، الأطراف الدولية الضامنة لوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، القيام بمسؤوليتهم وإيقاف الهجمات التركية، وفق ما افاد البيان.