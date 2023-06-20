سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يخصّص مليار و607 مليون دينار لترميم مستشفى قلادزه القديم

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مستشفى تخصيص مبلغ

أربيل (كوردستان24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على إنفاق مليار و607 مليون دينار، لترميم مستشفى قلادزه القديم وتحويله إلى مستشفى للأطفال والولادة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان، إنه في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالقطاع الصحي وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في إدارة رابرين المستقلة، تمت الموافقة على ترميم المستشفى القديم في قلادزه.

ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ من ميزانية المديرية العامة للصحة في رابرين، والتابعة لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، وفق ما أورد البيان.

وقد تم بالفعل تحضير المستشفى والعمل على إعادة تأهيله، ليكون مستشفى مخصصا للأطفال والولادات قضاء بشدار التابع لإدارة رابرين المستقلة.

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